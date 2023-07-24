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AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI 2023 | Açıköğretim (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav programı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman#Aöf Yaz Okulu Sınavı Online Mı#Anadolu Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 01:50

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 sorusu öğrencilerin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav tarihleri yayınlandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler dersler sona erdikten sonra AÖF yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacaklar. Mezun olmayı hedefleyen ve başarısız dersi bulunan öğrencilere AÖF yaz okulu sınavlarının ders notuna katkısı yüzde 100 olacak. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte, Açıköğretim AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI 2023 | Açıköğretim (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak Anadolu Üniversitesi AÖF sınav programı

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz 2023 Cuma günü sona erdi. Kayıt işlemlerinin ardından AÖF sınavları için geri sayım başladı. 7 hafta sürecek yaz okulunun ardından öğrencilerin başarı durumunun ölçülmesi için yaz okulu sınavları organize edilecek. Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı? İşte, ayrıntılar.

2/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

 

Sınavların online mı, yoksa yüz yüze yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav merkezi tercihlerini henüz almamış olması sebebiyle sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

3/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

 AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

 

4/4AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ BELLİ OLDU (KAYIT)

İkinci Üniversite 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

ANADOLUYÖS 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır

Yatay Geçiş 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

 

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