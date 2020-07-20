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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 23:11,

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Üniversiteden önemli açıklama!

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2019-2020 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açacağı yaz okulunun kayıt işlemleri 20-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. AÖF öğrencileri ise sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

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Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi. İşte, 2020 AÖF yaz okulu hakkında son gelişmeler...

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Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."

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Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.

5YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN
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YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

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