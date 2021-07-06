AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi

AÖF 2020-2021 eğitim yılı bahar dönemi finallerinin geride kalması ile bu kez de yaz okulu sınavları kayıt takvimi gündem oldu. Yaz okulu derslerini vererek mezuniyete bir adım daha yaklaşmak isteyen yüz binlerce AÖF'lü, fakültenin açıkladığı güncel tarihleri sorguluyor. İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi...