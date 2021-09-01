AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2021 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım devam ediyor. 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 2020-2021 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınava yüz yüze katılım sağlayacaklar. Alttan ya da üstten derslerini yaz okulunda verecek olan öğrencilerin katılım sağlayacağı sınava günler kala Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerini yayınladı. Sınav yerleri "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" ekranından öğrenilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi hakkında bilgiler.
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2021 AÖF yaz okulu sınav yerleri ve sınav tarihi eylül ayının gelmesiyle öğrencilerin gündeminde yer aldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav takvimi ile AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına katılım sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden öğrenci e devlet şifresi ya da T.C kimlik numarası ile alınacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
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AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Yaz Okulu Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı. Sınav belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden öğrenci kimlik bilgileri ile temin edilecek.
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez