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Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 - 08:17 | 

AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı - AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF yaz okulu sınav yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Yüz yüze gerçekleşecek olan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav giriş belgesi online sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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1

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanan AÖF yaz okulunun sınav yerleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

2

AÖF öğrencileri, Yaz okulu sınav giriş belgeleri sorgulama işlemini https://aof.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi sağlayarak yapabilirler.

3

4 Eylül’de gerçekleştirilecek AÖF yaz okulu sınavında öğrencilere 30 soru sorulacak ve 40 dakika süre tanınacak.

4

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde yüzdür.

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