2022-2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihlerinde son günlere girildi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıköğretimde devam ettiren öğrenciler için AÖF yaz okulu kayıtları hafta başında başladı. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. AÖF yaz okulu kayıt ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla alınacak. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü ise 7 Temmuz olacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek, ders seçimi ve yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında bilgiler.