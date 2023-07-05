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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır? Yaz okulu ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi#Aöf Ders Kaydı Nasıl Yapılır#Açıköğretim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 18:32

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? sorusu kayıt döneminde son günlere girilmesiyle öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 2022-2023 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu kayıtları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. Üniversitenin takvimine göre AÖF yaz okulu ders seçme ve internet başvuruları 5 gün sürecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okulu kayıtlarını yapacak öğrenciler, ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlemlerinin tamamlayabilecekler. Peki, AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? Açıköğretim yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

2022-2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihlerinde son günlere girildi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıköğretimde devam ettiren öğrenciler için AÖF yaz okulu kayıtları hafta başında başladı. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. AÖF yaz okulu kayıt ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla alınacak. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü ise 7 Temmuz olacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek, ders seçimi ve yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında bilgiler.

2/4AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

az okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00’de sona erecektir.

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3/4AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ VE KAYITLARI NASIL YAPILIR

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ VE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini son kayıt gününe kadar yatıracaklar.

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

4/4AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK 2023 Açıköğretim yaz okulu kayıtları (ders seçimi) nasıl yapılır Yaz okulu ücreti ne kadar Anadolu Üniversitesi duyurdu

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

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#Aöf Yaz Okulu Kayıt Tarihi#Aöf Ders Kaydı Nasıl Yapılır#Açıköğretim

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