Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



İnternet Bankacılığı ile Ödeme



ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme



Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.



07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.



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