AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt ekranı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sonuçlarının açıklanması ardından yaz okulu kayıtları için süreç başladı. Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yerine yaz okulu sınavının yapılacağını duyurdu. Her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının detayları yazılı olarak paylaşıldı. Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu için başvurılar 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.