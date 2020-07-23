AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt ekranı
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları devam ediyor. Online sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan yaz okulu kayıtları 28 Temmuz'da sona erecek. Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Pandemi şartlarının elvermesi durumunda sınavların yüz yüze yapılması planlanıyor. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı…
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sonuçlarının açıklanması ardından yaz okulu kayıtları için süreç başladı. Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yerine yaz okulu sınavının yapılacağını duyurdu. Her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının detayları yazılı olarak paylaşıldı. Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu için başvurılar 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.
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AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI
Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.