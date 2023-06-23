AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavı online mı? Açıköğretim Fakültesi duyurdu!

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.



07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim YılıYaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.



