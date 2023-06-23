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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavı online mı? Açıköğretim Fakültesi duyurdu!

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#AÖF Yaz Okulu Kayıt Tarihi#Açıköğretim#AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 01:39

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2023? sorusu final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan yürüten öğrenciler dönem sonu sınavlarına alamadıkları puanlar nedeniyle, AÖF yaz okulu sınavlarına katılacaklar. Üniversitenin takvimine göre AÖF yaz okulu ders seçme ve internet başvuruları 5 gün sürecek. Diğer yandan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına ilgili sınav merkezinde katılım sağlayacaklar. Peki, 2022 2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, AÖF yaz okulu sınav ve kayıt takvimi...

1/5AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak Yaz okulu sınavı online mı Açıköğretim Fakültesi duyurdu

2022-2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Takvime göre açıköğretim yaz okulu kayıtları temmuzun ilk haftasında yapılacak. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte? İşte, kayıt ve sınav tarihi bilgisi.

2/5AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

3/5YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR

YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

4/5AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak Yaz okulu sınavı online mı Açıköğretim Fakültesi duyurdu

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim YılıYaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

5/5YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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