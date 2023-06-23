AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2023 | AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? Yaz okulu sınavı online mı? Açıköğretim Fakültesi duyurdu!

2022-2023 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Takvime göre açıköğretim yaz okulu kayıtları temmuzun ilk haftasında yapılacak. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte? İşte, kayıt ve sınav tarihi bilgisi.