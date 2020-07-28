AÖF yaz okulu kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Son gün geldi!
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 yaz okulu kayıt tarihlerinde son güne girildi. 20 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, üniversiteden yapılan duyuruya göre, https://www.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden öğrenci şifreleri ile yapılacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve AÖF kayıt ders seçimiyle ilgili bilgiler.
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20 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu kayıtları 28 Temmuz Salı günü sona erecek. AÖF 2020 ders kayıtlarını yapacak öğrenciler, ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacak. İşte, AÖF yaz okulu son kayıt tarihi ve ayrıntılar.
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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.
Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı ve 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona ereceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.
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Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.
28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.