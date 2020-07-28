AÖF yaz okulu kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? Son gün geldi!

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.



28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.