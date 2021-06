AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama geldi

TEK DERS SINAV BAŞVURUSU Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.



Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.



Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.