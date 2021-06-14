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Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 12:26 | 

AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama geldi

AÖF final sınavları ardından yaz okulu ve tek ders sınavı için araştırmalar başladı. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda tamamlayarak bir üst döneme geçmek isteyen veya mezun durumundaki öğrenciler, yaz okulu ve tek ders sınavıyla ilgili tarihleri inceliyor. Peki, Yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF tek ders sınavının tarihi belli oldu mu?

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Anadolu Üniversitesi’nin yıllık takvimiyle AÖF yaz okulu ve tek ders sınavının detayları belli oldu. Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01 - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak. Tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.

2AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF SINAV TAKVİMİ

01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

3AÖF TEK DERSİNE KİMLER GİREBİLİR

AÖF TEK DERSİNE KİMLER GİREBİLİR?

Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.

4TEK DERS SINAV BAŞVURUSU

TEK DERS SINAV BAŞVURUSU

Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.

Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.

Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.

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