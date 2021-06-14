AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları için açıklama geldi
AÖF final sınavları ardından yaz okulu ve tek ders sınavı için araştırmalar başladı. Başarısız oldukları dersleri yaz okulunda tamamlayarak bir üst döneme geçmek isteyen veya mezun durumundaki öğrenciler, yaz okulu ve tek ders sınavıyla ilgili tarihleri inceliyor. Peki, Yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF tek ders sınavının tarihi belli oldu mu?
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Anadolu Üniversitesi’nin yıllık takvimiyle AÖF yaz okulu ve tek ders sınavının detayları belli oldu. Paylaşılan takvime göre, AÖF yaz okulu öncesi kayıt yenileme 01 - 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 5 Temmuz'da dersler başlamış olacak. Tek ders sınavı 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek.
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AÖF SINAV TAKVİMİ
01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme 05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı 15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili 19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili 20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi 23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları 31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları 09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih 15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı 17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
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AÖF TEK DERSİNE KİMLER GİREBİLİR?
Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.
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TEK DERS SINAV BAŞVURUSU
Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.
Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.
Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.