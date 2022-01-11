AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde 4 oturumda gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen AÖF'ün güz dönemi final sınavının soruları ve cevap anahtarı oturumların tamamlanması ardından gündeme geldi. Peki, AÖF güz dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...
. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. 4 oturumda tamamlanan final sınavları sonrası tüm dikkatler sonuçlara yoğunlaştı. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmazken, bir kaç hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SORULARI-CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarının sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesabı yapılıyor.
2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF güz dönemi final soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.
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AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ