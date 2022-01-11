AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF güz dönemi final soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.