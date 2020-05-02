AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF vize sınavları ne zaman bitecek?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları online sistem üzerinden gerçekleşiyor Korona virüsü nedeniyle internet üzerinden organize edilen AÖF sınavları devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarih AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman bitecek? İşte, AÖF sınav tarihleri ve AÖF sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu AÖF 2019 2020 İşletme ve İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Söz konusu sınavlar, www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleşiyor. Sınavlar devam ederken, AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sonuçlarıyla ilgili bilgiler...
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AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.
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AÖF SINAVLARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
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Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.