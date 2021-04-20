AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm dikkat o sayfaya çevrildi

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denilmişti.