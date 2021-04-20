AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm dikkat o sayfaya çevrildi
AÖF sınav sonuçları, kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. 10 Nisan ile 19 Nisan arasında çeşitli bölümler için sınavları tamamlayan Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasının ardından yeni dönem için hazırlıklara başlayacak. Peki, genellikle sosyal medya üzerinden duyurulan AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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AÖF sonuçları, son sınavın 19 Nisan tarihinde sona ermesinin ardından öğrencilerin odağındaki konu olmaya başladı. Pandemi döneminde uzaktan online sınav sürecine dahil olan binlerce öğrenci, 10 Nisan tarihinde başlayan sınavlarını 19 Nisan tarihinde tamamladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2021 AÖF sınav sonuçları için öğrencilerin merak ettiği o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denilmişti.
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Sonuçların 23 Nisan tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre tanındı.