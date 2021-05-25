AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş bilgileri yayınlandı! İşte, Açıköğretim final sınavı tarihleri
AÖF sınavları ne zaman sorusu öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İkinci dönem final sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, Açıköğretim final sınavı tarihlerinin Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden görüntüleyecekler. Söz konusu sınava kısa süre kala üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sınav Giriş Bilgileri yayında! Bilgilere Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsin." ifadesi kullanıldı. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021 bahar dönemi AÖF final sınavı tarihleri ve konuyla ilgili bilgiler.
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AÖF sınav tarihleri bahar dönemi kapsamında sınava girecek olan kişilerin gündeminde yer alıyor. AÖF bahar dönemi final sınavlarının online yapılacağını bildiren Anadolu Üniversitesi sınav giriş bilgisinin aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanacağını bildirdi. Takvime göre AÖF final sınavları 29 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. İşte, bahar dönemi AÖF sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler
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SINAV GİRİŞ BİLGİSİ YAYINLANDI
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavı, Sınav Giriş Bilgisi aof.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bahar dönemi için AÖF sınav tarihleri açıklandı. Üniversite eğitimini açıktan tamamlayan lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılım sağlayacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları ilk dönemde olduğu gibi online gerçekleşecek. Çevrim içi AÖF final sınavları iki ayrı grupta tamamlanacak. Açıköğretim dönem sonu sınavları mayıs ve haziran ayında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler ise üniversitenin duyurusu ile netleşecek.
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ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
Açıköğretim Sisteminde Dezavantajlı ve Engelli Öğrenci grubunda kayıtlı olan ve sınav engel durumunda “okuyucu-işaretleyici gözetmen yardımı’’ talebinde bulunmuş öğrencilerimiz, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (online) Dönem Sonu Sınavlarına refakatçi eşliğinde evinde ya da bulunduğu il de yer alan Açıköğretim Bürolarında girebilecektir. Bu durumda olan öğrencilerimiz talep etmeleri halinde, engelsizaof.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanacak form üzerinden 20-21 Mayıs tarihlerinde başvuru yapmaları gerekmektedir. 21 Mayıs tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınava ilişkin talepte bulunan öğrenciler, AÖSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası tarafından randevu oluşturulmak üzere aranacaktır.
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*COVID-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde ülke genelinde uygulanabilecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaline karşı randevular sadece 31 Mayıs Pazartesi günü 2. ve 6. yarıyıl derslerinden, 7 Haziran Pazartesi günü 4.ve 8. yarıyıl derslerinden oluşturulacaktır.