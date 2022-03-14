Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi için geri sayım

#AÖF#AÖF Sonuçları#Aöf Sınavı

AÖF bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. 2021-2022 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri takvimine göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle adayların, AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınav yerleri nasıl öğrenilir?

1/3AÖF sınavları ne zaman yapılacak AÖF sınav giriş belgesi için geri sayım

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınav için artık hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

2/3AÖF sınavları ne zaman yapılacak AÖF sınav giriş belgesi için geri sayım

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

3/3AÖL TAKVİMİ

AÖL TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF#AÖF Sonuçları#Aöf Sınavı