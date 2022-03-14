AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi için geri sayım

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınav için artık hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.
Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.