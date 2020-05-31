AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte 2020 AÖF final sınavı tarihleri
AÖF sınav tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Bahar dönemi vize sınavlarının yapılmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada final sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınavların online olacağı duyuruldu. İşte detaylar...
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AÖF sınavları için heyecan giderek artıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarına girecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi final sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacak.
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AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.” denildi.