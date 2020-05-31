AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte 2020 AÖF final sınavı tarihleri

AÖF sınavları için heyecan giderek artıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarına girecekler. Kurum tarafından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.