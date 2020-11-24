AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF giriş ekranı

AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri açıklandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınav aralık ayında gerçekleştirilecek.