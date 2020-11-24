AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF giriş ekranı

AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan adaylar belirtilen tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. AÖF güz dönemi ara sınavları online olarak yapılacak. İşte AÖF sınav tarihleri ve giriş ekranı
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AÖF sınav tarihlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri açıklandı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak. Sınav aralık ayında gerçekleştirilecek.
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.
2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.