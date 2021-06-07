AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF Bahar Dönemi final sonuçlarında son durum
AÖF final sonuçları öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Günlerdir sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden açıköğretim öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2020-2021 AÖF bahar dönemi, dönem sonu yani final sınavlarının sonuçları için nefesler tutuldu. Mayıs ayının son haftası oturumlara katılım sağlayan AÖF öğrencilerinin gözü, sınav sonuçlarının öğrencilerinin erişimine açılacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri Sınavları çevrimiçi ortamda 29-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri sınavları ise 7 Haziran tarihine kadar sürecek. Dolayısı ise AÖF final sınavı sonuçlarının bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Üniversiteden AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;
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Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.