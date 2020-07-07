AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri

AÖF final sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 24 Haziran tarihinde başladı. Adaylar 8 Temmuz saat 23.59’a kadar sınavlarına girebilecekler. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öte yandan yapılan açıklama üç ders sınavının ne zaman yapılacağı da duyuruldu.



AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF final sınavları 8 Temmuz’da sona erecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada bu yıl yaz okulunun açılmayacağı duyuruldu ve üç ders sınavının tarihi yayımlandı.

“Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.