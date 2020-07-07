AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 AÖF sınav tarihleri
AÖF sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 24 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. AÖF final sınavında öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre veriliyor. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte detaylar…
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AÖF final sınavı tüm hızıyla devam ediyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 24 Haziran tarihinde başladı. Adaylar 8 Temmuz saat 23.59’a kadar sınavlarına girebilecekler. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öte yandan yapılan açıklama üç ders sınavının ne zaman yapılacağı da duyuruldu.
AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI AÖF final sınavları 8 Temmuz’da sona erecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada bu yıl yaz okulunun açılmayacağı duyuruldu ve üç ders sınavının tarihi yayımlandı. “Üç Ders Sınavı” internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için, internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.