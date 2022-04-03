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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları için bekleyiş

#AÖF#AÖF Sonuçları#AÖF Vize Sonuçları

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF bahar dönemi ara sınavlarının geride kalması ile birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/4AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF vize sonuçları için bekleyiş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, bu haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. Öte yandan AÖF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir gelişme olmadı. İşte, AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler...

2/4SINAVLAR SONA ERDİ

SINAVLAR SONA ERDİ

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

3/4SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4/4AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#AÖF Sonuçları#AÖF Vize Sonuçları