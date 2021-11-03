AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte AÖF sınav tarihleri
AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler belirli tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. AÖF güz dönemi vize sınavları kasım ayında yapılacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınavlar online mı olacak?
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AÖF sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihleri aralığında düzenlenecek. Sınava kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar girebilecekler. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecekler. İşte AÖF sınavları hakkında detaylar
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.