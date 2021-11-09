AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte açıklanan tarihler ve detaylar
AÖF sınav giriş yerleri için araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ne zaman sınava gireceği belli oldu. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte sınav tarihleri ve detaylar
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1
AÖF sınav tarihleri belli oldu. Adaylar şimdi heyecanla AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyorlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı kasım ayında yapılacak. Sınavlar 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecekler.
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.