AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde

2021-2022 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri takvimine göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınav için artık hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.