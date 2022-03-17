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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde

#Aöf#Aöf Sınav Yerleri#Aöf Sınav Giriş Belgesi

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Artık son hazırlıklarını yapan AÖF öğrencileri bir yandan da Anadolu Üniversitesi resmi adresini ziyaret ederek sınav giriş belgesi ile ilgili son durumu inceliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

1/3AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesinde

2021-2022 Öğretim Yılı Türkiye ve Yurt Dışı Programlarının Sınav Tarihleri takvimine göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınav için artık hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. 

2/3AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesinde

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının som haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

3/3AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesinde

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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#Aöf#Aöf Sınav Yerleri#Aöf Sınav Giriş Belgesi