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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 09:31 | 

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan adaylar aralık ayında güz dönemi sınavına girecekler. Sınavlar 15 Aralık ve 16 Aralık’ta yapılacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

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AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri ve giriş belgesinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Sınav aralık ayında gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi hakkında detaylar

2AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş belgesi 1 Aralık 2020 Salı günü https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresi üzerinden erişime açılacak.

3AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN
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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günleri yapılacak.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Dönem Sonu Sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16 - 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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