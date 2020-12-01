AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor AÖF sınavları her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri ve giriş belgesinin yayımlanacağı tarih duyuruldu. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Ara Sınavlar çevrim içi (online) yapılacak. Sınav aralık ayında gerçekleştirilecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi hakkında detaylar