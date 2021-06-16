Gündem Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 20:29 | 16 Haziran 2021 - 20:29

AÖF mezuniyet belgesi e devlet sorgulama: 2021 AÖF mezuniyet belgeleri erişime açıldı!

AÖF diplomalarını alacak olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim mezuniyet belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrencinin beklediği haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Anadolu Üniversitesi, 2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerin 2021 AÖF diplomalarının e Devlet ekranı üzerinden sorgulanacağını bildirdi. Kredilerini tamamlayarak AÖF'ten mezun olan öğrenciler mezun belgeleri için e devlet şifrelerini kullanacak. Peki, AÖF mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? İşte, 2021 AÖF mezuniyet belgesi görüntüleme ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.