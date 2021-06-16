AÖF mezuniyet belgesi e devlet sorgulama: 2021 AÖF mezuniyet belgeleri erişime açıldı!
AÖF diplomalarını alacak olan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim mezuniyet belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrencinin beklediği haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Anadolu Üniversitesi, 2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerin 2021 AÖF diplomalarının e Devlet ekranı üzerinden sorgulanacağını bildirdi. Kredilerini tamamlayarak AÖF'ten mezun olan öğrenciler mezun belgeleri için e devlet şifrelerini kullanacak. Peki, AÖF mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır? İşte, 2021 AÖF mezuniyet belgesi görüntüleme ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖF mezuniyet belgesi sorgulama ekranı 16 Haziran Çarşamba günü erişime açıldı. AÖF final sınavı sonuçları sonrası AÖF'de mezun olduğumu nasıl anlarım sorusunun yanıtına gözler çevrilirken, yapılan duyuru ile beraber mezun sorgulama işlemleri başladı. Öte yandan diplomaların sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içerisinde gönderileceği bildirilmişti.
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AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?
AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.
Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz.
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AÖF MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA
AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi sorgularken e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri kullanılacak.
Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.