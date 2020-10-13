AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor? 2020 AÖF kayıt yenileme ücreti ödeme işlemleri
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim’de başladı. Adaylar, Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini 16 Ekim’e kadar yapabilecekler. Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar gerçekleştirilebilir.
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AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. AÖF kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
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Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.
Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.