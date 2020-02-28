AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? 2020 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceğini öğrenciler araştırmaya başladı. 17 Şubat tarihinde başlayan AÖF kayıt yenilemelerinde son tarih ve AÖF kayıt yenileme sürecine dair detaylar, şubat ayının son günlerinde gündeme geldi. Peki, bahar dönemi AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte, AÖF kayıt yenileme tarihleri ve kayıt yenileme işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2019-2020 eğitim yılı kayıt yenileme işlemleri binlerce AÖF'lü öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli vatandaşlar, kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak adına, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son bulacağı tarihi sorguluyor. AÖF bahar dönemi kayıtlarının nasıl yapılacağı da AÖF’lülerin yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte, 2020 AÖF kayıt yenilemeleriyle ilgili ayrıntılar.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başladı ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.
Kayıt yenileme süreci ile ilgili detayları öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
2
KAYIT YENİLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:
Derslerini seç Derslerini seç Ücretini Öde Otamasyondan Kaydını Kontrol Et Ders Kitapların ekampüs'te
Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.
3
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemi, 17-28 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. AÖF kayıt yenileme 2020, ders seçimi, ücret ödemesi, otomasyon kayıt kontrolü, ders kitaplarının edinilmesi olmak üzere 4 aşamadan oluşmaktadır. AÖF kayıt yenileme işlemi için ders seçimi yapmak isteyen öğrenciler, belirli şartları da göz önünde bulunduracak.
Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.
4
AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.
* Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
* Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
* Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
* Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.