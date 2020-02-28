AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? 2020 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitecek?

2019-2020 eğitim yılı kayıt yenileme işlemleri binlerce AÖF'lü öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda araştırmalarına hız veren açıköğretimli vatandaşlar, kayıt yenileme tarihlerini kaçırmamak adına, AÖF kayıt yenileme işlemlerinin son bulacağı tarihi sorguluyor. AÖF bahar dönemi kayıtlarının nasıl yapılacağı da AÖF’lülerin yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte, 2020 AÖF kayıt yenilemeleriyle ilgili ayrıntılar.



AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?



Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri için AÖF kayıt yenileme işlemi 17 Şubat tarihinde başladı ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu süreçte ders seçimlerini de gerçekleştirecek.



Kayıt yenileme süreci ile ilgili detayları öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...