AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemleri her dönemin başında yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına az bir zaman kala öğrenciler araştırmalarını hızlandırdılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’den itibaren açıklanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar gerçekleştirilecek.