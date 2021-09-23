AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme için geri sayım
AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler her dönem belirtilen tarihlerde kayıtlarını yeniliyor, ders seçim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemleri 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi için eylül ayında başlayacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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1
AÖF kayıt yenileme işlemleri her dönemde gerçekleştiriliyor. Güz dönemi AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül’de başlayacak. Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak.
2
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
3
AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?
öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir.
Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
4
Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.