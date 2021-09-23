AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme için geri sayım

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR? öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir.



Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.







