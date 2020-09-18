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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 21:02 | 

AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme takvimi!

2019-2020 eğitim yılı bahar dönemini geri bırakan AÖF öğrencileri şimdi 2020-2021 güz dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işlemini başlatacağı tarihi merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının başlayacağı tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih...

2KAYIT YENİLEME NE ZAMAN
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 12 gün sürecek. 15 Ekim'de kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak ve ardından 16 Ekim'de mazeretli kayıtlar alınacak.

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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecek.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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