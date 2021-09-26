AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte Açıköğretim kayıt yenileme bitiş tarihi
2020-2021 eğitim yılı bahar dönemini geri bırakan AÖF öğrencileri şimdi 2021-2022 güz dönemi kayıtlarına odaklandı. Üniversitenin kayıt yenileme işleminin biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına AÖF akademik takvimi ya da kurum tarafından yapılan resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının biteceği tarih, üniversite eğitimine bu kurumda açıktan devam eden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih...
2
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başladı ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.
3
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.