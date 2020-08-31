AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri
AÖF ikinci üniversite kayıtları ile ilgili açıklama yapıldı. AÖF ikinci üniversite internet başvuruları 31 Ağustos ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için YÖKSİS sistemindeki öğrenim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumuna başvurarak YÖKSİS sistemindeki bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. İşte detaylar...
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AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2020-2021 dönemi ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri, 31 Ağustos ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak olan kayıtlar ise 15 Ekim’de sona erecek. Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecek.
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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
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Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.