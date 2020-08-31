AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim ile İktisat ve İşletme fakültelerine 2020-2021 dönemi ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri, 31 Ağustos ve 16 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak olan kayıtlar ise 15 Ekim’de sona erecek. Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecek.