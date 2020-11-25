AÖF güz vize sınavları ne zaman? AÖF 2020-2021 vize takvimi
AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim yılı AÖF sınavları yani ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da online olacak sınavların tarihini sorguluyor. Peki, AÖF güz vize sınavları ne zaman?
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Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav takvimini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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AÖF VİZE TAKVİMİ
AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
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SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.