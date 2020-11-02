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Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 11:53 | 

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF vize tarihi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

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Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden yüz binlerce öğrenci, güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Yakın zaman kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, bir yandan vizelere hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, AÖF öğrencilerinin merakla araştırdığı ara sınav takvimi...

2AÖF SINAV TAKVİMİ
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AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

3AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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