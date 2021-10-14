AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav tarihleri
AÜ Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci 17 Ekim'e uzatıldı. Anadolu Üniversitesine (AÜ) daha önce kayıt yaptırmış ancak halihazırda kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı bildirildi. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, önceki yıllarda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim görenlerin, öğrenciliklerinin ve öğrenci haklarının devam edebilmesi adına 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Ekim'e uzatıldığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardınan AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, AÖF sınavlarında son durum...
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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ONLİNE Mİ OLACAK?
Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.