AÖF finalleri ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖF sınav takvimi
Geçtiğimiz günlerde ara sınav sonuçları açıklanan AÖF'de şimdi final sınavları heyecanı için geri sayım başladı. 2020-2021 bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF öğrencileri final sınavlarına odaklandı. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavı ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. İşte, 2021 AÖF sınav takvimi...
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AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi final sınavları 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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Sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz bilinmiyor.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.