AÖF finalleri ne zaman yapılacak? İşte 2021 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. İşte, 2021 AÖF sınav takvimi...