AÖF final sınavları ne zaman? İşte tarih bilgisi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte bu kez de final sınavlarının yapılacağı tarih merak konusu oldu. AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF bahar dönemi final programını sorguluyor. İşte, 2022 AÖF sınav takvimi...
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.