AÖF ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ders seçimi para yatırma detayları
AÖF ders seçimi işlemleri için süreç resmen başladı. Kayıt yenileme döneminin içerisinde yapılan AÖF ders seçimi işlemi, para yatırma aşaması gerçekleştikten sonra tamamlanabiliyor. 45 AKTS'ye kadar ders seçimi yapabilecek olan kayıt yenileme öğrencileri, bu işlemlerini 16 Ekim tarihine kadar tamamlamak zorunda olacak. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman ve yapılacak ve para yatırma işlemi nereye yapılacak? İşte, AÖF ders seçimi para yatırma işlemi detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF ders seçimi işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim saat 23:30’a kadar yapılabilecek. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar ve bilinmesi gerekenler şu şekilde olacak;
Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
2
Abone Ol
Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.
Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.
Lisans programlarında 1. yarıyıldan ders alan öğrenci 5. ve 7. yarıyıllardan; 2. yarıyıldan ders alan öğrenci 6. ve 8. yarıyıllardan; 3. yarıyıldan ders alan öğrenci 7. yarıyıldan; 4. yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8. yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
2020-2021 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 12-16 Ekim 2020 tarihleri içinde ders seçebilir.
2020-2021 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.
3
Abone Ol
AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
§ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısındanöğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.
§ İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
§ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimindedeğişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göreoluşacaktır
4
Abone Ol
AÖF DERS SEÇİMİ VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKADAN YATIRILACAK?
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerindenbiriyle gerçekleştirebilirsiniz:
§ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödemeyapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/bankakartıyla ödeme yapılamayabilir.) § İnternet Bankacılığı ile Ödeme § ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız) § Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödemeyapılabilecektir.
5
Abone Ol
BORCU OLAN ÖĞRENCİLER KAYIT YENİLEME YAPAMAYACAK?
Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem ÖğrenciKatkı Payı borcu olan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek içingecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenilemetutarlarını ödemek zorundadır.
Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimine göre belirlenenkayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
Cumhurbaşkanı Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden öncekiöğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.