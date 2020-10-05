AÖF ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ders seçimi para yatırma detayları

AÖF ders seçimi işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim saat 23:30’a kadar yapılabilecek. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar ve bilinmesi gerekenler şu şekilde olacak;



Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.



Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.



Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.



Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.



