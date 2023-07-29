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AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI 2023: Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

Güncelleme Tarihi:

#Açıköğretim#Aöf Bölümleri#2 Yıllık Açıköğretim Bölümler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 01:15

Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması üniversite tercih döneminin başlamasıyla öne çıkan konulardan oldu. ÖSYM duyurusu ile YKS tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları YKS tercih kılavuzu ile öğrenilecek. Tercih listeleri Açıköğretim başarı sıralamaları ve kontenjanlarını dikkate alarak hazırlandı. AÖF 2 yıllık bölümler ve AÖF 4 yıllık bölümlerin tamamı ÖSYM'nin internet adresinde yer alan kılavuz bilgisi ile görüntülenebilecek. Peki, Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor? İşte, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları bilgisi.

1/5AÖF BÖLÜMLERİ VE PUANLARI 2023: Açıköğretim 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri neler, kaç puan gerekiyor (AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanları)

AÖF bölümleri ve sıralamaları 2023, YKS tercih döneminde adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS programları ve kontenjanları kılavuzu erişime açıldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettirecek olan öğrenciler üniversite tercih maratonunda, AÖF, ATA AÖF ve AUZEF başarı sıralaması, kontenjanlarına göre tercihlerine yön verecekler. Peki, Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölüm taban puanları açıklandı mı? AÖF, ATA AÖF ve AUZEF hangi bölümler var? İşte, ayrıntılar.

2/5AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversites, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.

Açıköğretim Fakültesi 2023 taban puanları 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alıyor.

AÇIKÖĞRETİM  2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri 25-26sayfa arasında yer almaktadır.

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3/5AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR

AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR?

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI

4/5ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR

ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak Yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler (İlahiyat)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

LİSANS BÖLÜMLERİ

 

Çocuk Gelişimi Lisans

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık Lisans

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi Lisans

Sosyal Hizmet Lisans

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

 

 

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5/5AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR

AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar
Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim
iş Sağlığı Ve Güvenliği
işletme Yönetim
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik Marka İletişim
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyat
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri

 

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#Açıköğretim#Aöf Bölümleri#2 Yıllık Açıköğretim Bölümler

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