AÖF bahar dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgelerinde son durum...

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. 2022 AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.