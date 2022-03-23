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AÖF bahar dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgelerinde son durum...

#AÖF#AÖF Bahar Dönemi#AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav Yerleri

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyuruldu. Bahar dönemi sınavları için sınav merkezi tercihi yapmayan adaylar için güz döneminde seçtiği sınav merkezleri geçerli olacak. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgelerinde son durum

1/3AÖF bahar dönemi ara sınav yerleri açıklandı mı AÖF sınav giriş belgelerinde son durum...

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. 2022 AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.

2/3AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

3/3AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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