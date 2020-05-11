AÖF ara sınav sonuçları açıklandı! AÖF 2020 final sınavları ne zaman yapılacak?

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/5 sayılı kararı ile kabul edilen "Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi"nin Beşinci Bölüm, Sınav İtirazı başlıklı 18. maddesinde "Adaylar; sınavın uygulaması, sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden düzenleme talebiyle itirazda bulunabilir. İtirazın "Kılavuz" veya "Protokol"de belirtilen usule uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılması gerekir. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz".

İtirazlara, "Kılavuz"da veya "Protokol"de belirtilen şekilde ve sürelerde cevap verilir." denilmektedir.

Sınav sonucuna yapılacak itirazlar 3 iş günü (11-13 Mayıs 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır.