AÖF ara sınav sonuçları açıklandı! AÖF 2020 final sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF sınav sonuçları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online olarak 18 Nisan ve 7 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Öğrencilere daha önceki sınavlarda olduğu gibi her bir ders için 20 soru soruldu ve cevaplamak için 30 dakika süre verildi. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final için heyecan başladı. AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?
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AÖF sınav sonuçları ve final sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında bahar dönemi ara sınavlarına online olarak girdiler. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler final sınavı tarihlerine çevrildi. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının yapılacağı tarih ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs öncesinde yayınlanan takvim içerisinde final sınavlarının 13 Haziran Cumartesi ve 14 Haziran Pazar günlerinde yapılacağı duyurulmuştu.
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SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/5 sayılı kararı ile kabul edilen "Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi"nin Beşinci Bölüm, Sınav İtirazı başlıklı 18. maddesinde "Adaylar; sınavın uygulaması, sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden düzenleme talebiyle itirazda bulunabilir. İtirazın "Kılavuz" veya "Protokol"de belirtilen usule uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılması gerekir. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz". İtirazlara, "Kılavuz"da veya "Protokol"de belirtilen şekilde ve sürelerde cevap verilir." denilmektedir. Sınav sonucuna yapılacak itirazlar 3 iş günü (11-13 Mayıs 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır.