AÖF 2020 yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor! AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi yapıldı. Adaylar sınavlara 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri aralığında girdiler. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...



