AÖF 2020 yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor! AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Online ortamda gerçekleşen 2019 2020 AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından gözler sonuçlarla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Açık Öğretim Destek Sistemi içerisinde yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanabileceği ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, AÖF 2020 yaz okulu sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda çevirimiçi yapıldı. Adaylar sınavlara 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri aralığında girdiler. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2
Abone Ol
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denildi.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.