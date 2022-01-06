Antijen testi nedir, ne işe yarar?

İnsan vücudu birbirine uyumlu olan ve harika işleyen bir sisteme sahiptir. Vücudun iç dengesi işleyen bir saat gibi çalışarak devamlılığı sağlanır. Vücudun birçok koruma mekanizması vardır. Vücut dışında ve hatta vücut içinde dahi birçok bakteri, mikrop, virüs, parazit gibi birçok canlı bulunur. Bu canlılardan ve her türlü vücuda yabancı olan maddelere karşı vücudun bir savunma sistemi bulunur. Bu savunma sistemi elemanlarından biri de antijendir. İşte, antijen ve antijen testi hakkında bilinmesi gerekenler