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Hürriyet
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AA
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 12:54,

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine "Bayram Temizliği" operasyonu

Antalya'da 100 polisin katılımıyla 3 dedektör köpek kullanılarak düzenlenen "Bayram Temizliği" adı verilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı. Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülenen operasyonda ansızın polisleri karşılarında gören şüpheliler şaşkınlık yaşadı. Zanlılardan bazıları, polislerin evlerine girmesine engel olmak için kapıları kilitledi. Bu sayede uyuşturucuyu saklamak için zaman kazanmaya çalıştıkları belirtilen şüpheliler, uzun süre kapıyı açmadı.

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