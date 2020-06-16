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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 09:12,

Antalya'da su altında 'maske ve eldiven' kirliliği

Corona virüs(koronavirüs) kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. ‘Yeni normal’ hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

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