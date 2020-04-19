Antalya'da Corona Virüs testleri bu odada yapılıyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Corona Virüs testlerinin yapıldığı özel laboratuvarın kapısı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıldı. 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya Mutlu, özel oluşturulan ekibin koruma giysilerini giyerek çalışma yaptığı laboratuvarda günlük 300 Corona Virüs PCR test kapasitesine sahip olduklarını ve 3 saatte sonuç aldıklarını söyledi. Virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor.