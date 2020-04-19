MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da Corona Virüs testleri bu odada yapılıyor
GeriGündem Antalya'da Corona Virüs testleri bu odada yapılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 09:51,

Antalya'da Corona Virüs testleri bu odada yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Corona Virüs testlerinin yapıldığı özel laboratuvarın kapısı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıldı. 'Covid-19' Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derya Mutlu, özel oluşturulan ekibin koruma giysilerini giyerek çalışma yaptığı laboratuvarda günlük 300 Corona Virüs PCR test kapasitesine sahip olduklarını ve 3 saatte sonuç aldıklarını söyledi. Virüsün varlığı sayısal olarak olmasa da negatif ve pozitif olarak sonuç veriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi