Annesinden öğrendiği geleneksel lezzetin patentini aldı

Elden ele geçen lezzet Bucak’ın yöresel lezzeti olarak yerini korumayı başaran çanak ekmeğini kızına öğrettiğini dile getiren Anne Güllü Has ise, kızına el verdiğini söyledi. Kendisine de kayınvalidesinin öğrettiğini anlatan Güllü Has, “Ben kayınvalidemden öğrendim bu çanak ekmeğini. Ve eskiden aynı böyle yapardık açardık. Pekmezle, şerbetle tahinliyi ve haşhaşlıyı. Hiç elimi bırakmadım. Sadece o zamandan farkı artık yufkayı çok açıyoruz. O zamanlar oklava küçük olurdu. Bizler anamızdan kayınvalidemizden öğrendik. Bu tadı devamlı sürdürüyorum ben. Ve kızıma öğrettim. Bizim oralarda el verdim derler. Bende kızıma el verdim. Ve kızım da aynı benim gibi yapıyor” dedi.