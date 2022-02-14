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Anneler Günü ne zaman? İşte 2022 Anneler Günü tarihi

#Anneler Günü#2022 Anneler Günü

Dünyada olduğunu gibi ülkemizde de anlam yüklü olan bu değerli gün, her yıl mayıs ayında kutlanıyor. Özel ve değerlerle dolu gün olan Anneler Günü'nün 2022 yılında hangi tarihe denk geleceğini merak edenler internette araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Anneler Günü ne zaman?

1/3Anneler Günü ne zaman İşte 2022 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanıyor. Ülkemizde mayıs ayında kutlanan bu değerli günün 2022 yılında hangi tarihe denk geldiği, bu özel günde annesini unutmak istemeyen pek çok evlat tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 Anneler Günü'ne yönelik bilgiler...

2/32022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

105 yıldır mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle ihya edilecek.

3/3ANNELER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

 

 

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#Anneler Günü#2022 Anneler Günü