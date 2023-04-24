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Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2023? Anneler Günü mayısın kaçında? İşte Anneler Günü tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 20:34

Anneler Günü tarihinin yaklaşması ile sürpriz ve hediye telaşı başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nde annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler çeşitli sürprizler hazırlayacaklar. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. Mayıs ayının yaklaşmasıyla beraber 2023 Anneler Günü ne zaman? sorusu gündeme geldi. Peki, Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanacak? İşte, bu seneki Anneler Günü tarihi ve önemi hakkında bilgiler.

1/4Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2023 Anneler Günü mayısın kaçında İşte Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman sorusu, mayıs ayının yaklaşması ile öne çıkan konulardan oldu. Anneleri onurlandıran özel bir gün olarak kutlanan Anneler Günü'nde, sevgi ve teşekkürlerini iletmek isteyenler bu seneki 2023 Anneler Günü tarihine odaklandı. Evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve onlara derin sevgi besleyen anneler için, Anneler Günü büyük önem taşıyor. Hazırladıkları küçük sürprizlerle annelerini onurlandırmak, sevgilerini göstermek ve onları mutlu etmek isteyenler, 2023 Anneler Günü'nün hangi güne denk geldiğini öğrenerek planlarına yön vermek istiyor. Takvim bilgisine göre bu sene Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

2/42023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara neden olacak

3/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2023 Anneler Günü mayısın kaçında İşte Anneler Günü tarihi

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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