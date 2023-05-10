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Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? 2023 Anneler Günü tarihi

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#Anneler Günü#Anneler Günü Ne Zaman#2023 Anneler Günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:02

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü hediyesi almak ve kutlamak için genç yaşlı her yaştan milyonlarca kişi Anneler Günü araştırmalarına hız kazandırdı. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanıyor. Peki, Türkiye'de Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? işte, 2023 Anneler Günü tarihi...

1/4Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada kutlanan en özel günlerden biridir. Evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve onlara derin sevgi besleyen anneler için, Anneler Günü büyük önem taşıyor. Anneler Günü'nde annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler çeşitli sürprizler hazırlayacaklar. Anneler Günü ne zaman 2023, bu pazar mı?

2/42023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

3/4ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı 2023 Anneler Günü tarihi

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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